Aaltense voetbalclubs AZSV en AD’69 onderzoeken samenwerking; van fusie nog lang geen sprake

Tweede­hands­markt van jarig Euphonia in Eibergen: lekker snuffelen, struinen en de kas spekken

EIBERGEN - Karin Bottenberg is er op tijd bij en heeft nog iets te kiezen. Het is niet zo dat koopjesjagers elkaar staan te verdringen voor de klapdeuren van de Pickerhal, als deze klokslag 9 uur opengaan. Na twee jaar moet de gang er weer een beetje inkomen. Maar muziekvereniging Euphonia houdt een leuk centje over aan de rommelmarkt.

3 april