Aaltje Megelink uit Ruurlo koninklijk onderscheiden voor inzet kerk, Zonnebloem en ouderen

Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland reikte zaterdagmiddag aan Aaltje Megelink de versierselen uit die behoren tot de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de Hartenwensdag van De Zonnebloem afdeling Ruurlo in het Kulturhus aan de Nieuwe Weg in Ruurlo.

Mevrouw Megelink is bijna 40 jaar actief voor de Ruurlose samenleving. Zij begon als ouderling-kerkvoogd bij de Hervormde Gemeente Ruurlo (1983-1995). Sinds 1995 is ze actief voor De Zonnebloem afdeling Ruurlo in de functies: algemeen vrijwilliger (1995-heden), bestuurslid Activiteiten (2001-2012), lid werkgroep Bezoekwerk (2007-heden), lid werkgroep Wel en Wee (2007-heden) en lid van de werkgroep Activiteiten (2013-heden).

Verder was Megelink gastvrouw bij Verzorgingshuis/Woonzorglocatie De Bundeling (2011-2019). „Haar inzet was en is van bijzondere waarde”, aldus Van Oostrum. „De inzet van mevrouw Megelink-Nijland op het terrein van ouderenzorg en religieus leven beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd. Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van haar activiteiten, ontvangt mevrouw Megelink-Nijland de Koninklijke Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.”