Aangifte tegen veroorzaker treinongeluk Beltrum: ‘De machinist heeft een engeltje op de schouder gehad’

Lochuizen is niet meer de underdog: ‘Tegenstan­ders onderschat­ten ons niet meer’

Lochuizen is gewend een bescheiden rol te spelen in de laagste klasse van het regionale amateurvoetbal, maar de afgelopen twee seizoenen ging het wel heel beroerd. Hoe anders is het dit jaar, Lochuizen is plots subtopper. „We wisten dat er betere resultaten zouden komen.”

4 maart