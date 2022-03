‘Aanloop’ naar Pasen met Jan Maarten Heideman

De wandeling tijdens welke Heideman behalve samen lopen ook wil vertellen, begint om 11.30 uur bij Wijkgebouw De Koppel aan de Koningin Julianastraat 37 in Borculo. Het is de bedoeling ongeveer een uur op pad te gaan. De wandeling is een activiteit in de serie Meet-Inns. Meedoen is gratis maar een vrijwillige gift wordt op prijs gesteld.