Aantal vrijwilligers in Berkelland gedaald, nieuwe aanwas blijft uit

Is Achterhoek­se Fo­rum-Kamerlid Gideon van Meijeren echt zo radicaal? ‘Hij lijkt wel geherpro­gam­meerd’

Gideon van Meijeren is in korte tijd vanuit het niets uitgegroeid tot een van de gezichten van Forum voor Democratie. Met extreme uitspraken zorgt hij als Tweede Kamerlid telkens voor ophef. Van de bedachtzame en onopvallende Doetinchemmer die rechten studeerde in Nijmegen, lijkt weinig over. Hoe werd hij zo en gelooft hij zelf wel in zijn complottheorieën? Een profiel.

27 november