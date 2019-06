AC Milan, Ajax, Feyenoord en PSV op toernooi RKZVC

I ❤️ Achterhoek verstopt in Aalten: ‘Nu heeft het een verras­sings­ef­fect’

6 juni AALTEN - Dat in Amsterdam de grote letters op het Museumplein werden weggehaald zette Martin en Wesley Hüning uit Aalten aan het denken. Zo’n blikvanger was ook wel wat voor ’t Noorden. Op een walletje terzijde van hun parkeerterrein prijkt nu in grote letters ‘I (love) achterhoek’.