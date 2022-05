Achterhoek gaat opnieuw voor miljoenen uit Den Haag: ‘Maar nu niet als krimp- maar als groeiregio’

,,Bereikbaarheid is het belangrijkste voor de Achterhoek’’, zei Mark Boumans, burgemeester van Doetinchem en voorzitter van de Achterhoek Board woensdagavond in Nieuwspoort in Den Haag tijdens het Lentediner. ,,We hebben welgeteld 11 kilometer snelweg. Er is geen regio in Nederland met zo weinig snelweg. Dus zetten we in op verbetering van de N18. En de aanleg van de RegioExpres.”