Achterhoek legt in Ierland contacten voor internationaal foodevent

BORCULO/BELFAST - Het Platform Achterhoek Food is deze week op de Gastronomy Summit in Belfast om er te leren hoe een internationale foodregio te worden. Ook wordt er de basis gelegd voor een internationaal evenement, volgend jaar in deze regio.

In Noord-Ierland zijn internationale gastronomiedeskundigen en voedselexperts bijeen om ervaringen en tips uit te wisselen. De experts komen onder meer uit Noord-Ierland, Italië, Duitsland en Frankrijk om van elkaar te leren. ,,Wij kunnen straks met hen meedoen”, zegt Maurits Steverink.



De Achterhoeker vertegenwoordigt in Belfast het Platform Achterhoek Food, waarin ondernemers in de voedselbranche, onderwijs en de toeristische sector samenwerken. De Noord-Ieren vertelden hoe zij erin slaagden twee jaar op rij internationale onderscheidingen in de wacht sleepten als topbestemming voor food and drink. ,,Wij lopen in die ontwikkeling op hen achter, maar we volgen in de Achterhoek dezelfde route.”

Prijzen

Dat recent internationale prijzen gewonnen zijn met geheel in de Achterhoek gemaakte producten als brood van oude graanrassen, bier, whiskey en kaas, smaakt naar meer. Want de interesse naar de herkomst van producten en het verhaal daarachter groeit, merkt Steverink. ,,Dat moeten we laten zien, daarvoor moeten mensen naar de Achterhoek komen en dat beleven. Dat zorgt voor ook nieuw ondernemerschap”, schetst hij de ontwikkeling die de Achterhoek in Belfast presenteert.

Internationaal foodevent

Naast uitwisselen van ervaringen en het uitbreiden van het internationale netwerk hopen de Achterhoekers te leren van andere regio’s over bestuurlijke aanpak en het betrekken van bewoners, onderwijs en ondernemers. ,,En we leggen contacten voor een internationaal foodevent, dat we volgend jaar in de Achterhoek organiseren”, kondigt Steverink aan. ,,De opzet is breed, we nodigen andere regio’s uit maar betrekken er ook de wetenschap bij.”

Initiatieven van inwoners die werken aan vernieuwing op het gebied van teelt, bereiding of educatie rond voedsel kunnen rekenen op steun van Platform Achterhoek Food. Dankzij samenwerking tussen bakkers, molenaar en graanteler kwamen er bijvoorbeeld pompoenbrood en brood van oude graanrassen op de markt.

Het platform is in 2019 ontstaan met als belangrijkste doel verduurzaming van de voedselketens in de Achterhoek. Er zijn inmiddels tweehonderd actieve deelnemers betrokken bij het platform en sinds 2019 zijn er al meer dan vijftig projecten gerealiseerd.