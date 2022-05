Achterhoek Pride: ‘Elk initiatief is er één. En met elk ding worden we trotser en blijer’

Hedwig Meijer uit Eibergen is juf in groep 3 en 4 van een basisschool in Groenlo. Op school probeert ze aandacht te vragen voor inclusiviteit en ‘zijn zoals je wilt zijn’. „Jonge kinderen kunnen heel puur zijn in hoe zich voelen. Als een jongen bijvoorbeeld zegt dat hij liever een meisje zou zijn, of omgekeerd. Het is belangrijk om dat niet anders of raar te vinden, zoals nu nog vaak gebeurt. Als ik van kinderen hoor dat ze gepest worden, dan raakt mij dat heel erg.”