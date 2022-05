Achterhoeker Arjan is ‘een voorbeeldboer’, zegt stikstokminister Van der Wal, maar daar koopt hij niks voor

HAARLO - Hij scheidt de mest, bewerkt de mest en hij meet én beïnvloedt de stikstof in de stal. Een voorbeeldboer, zegt minister Christianne van der Wal van Stikstof en Natuur. Fijn om te horen, zegt koeienboer Arjan Prinsen, die haar maandag in zijn stal ontving. Maar nog altijd levert het hem niets op.

Als Christianne van der Wal op bezoek is bij een boer, gaat het vaak maar heel kort over de koetjes en de kalfjes. Al snel komen de grote vragen op tafel. Arjan Prinsen gaat er zelfs voor staan in de kring van zittende mensen. ,,Wij als boeren willen weten: waar moeten we aan voldoen? Wij hebben duidelijkheid nodig.”

Van der Wal is samen met VVD-Tweede Kamerlid Thom van Campen op bezoek bij Prinsen. Drie generaties van de boerenfamilie wonen en werken op een toch klein melkveebedrijf in de Achterhoek: zestig koeien. Maar dat betekent niet dat het bedrijf niet interessant is. Met allerlei - soms experimentele- technieken probeert Prinsen voor zo weinig mogelijk stikstofuitstoot van zijn bedrijf te zorgen. Daarnaast scheidt en bewerkt hij de mest, met als eindresultaat een vloeistof dat op zijn bedrijf moeiteloos de kunstmest kan vervangen.

Volledig scherm Minister Van der Wal bezoekt boer Arjan Prinsen. © Arjan Gotink

Boer heeft invloed op hoeveel stikstof er uit de stal komt

Elke vijf minuten meet hij de stikstof in de stal. Verder experimenteert hij volop met maatregelen, bijvoorbeeld met een mestrobot die continu sproeit. Op zijn kantoor kan hij zien dat het werkt. Als de robot water sproeit, daalt de stikstof die in de stal wordt gemeten. Hij kan dus zelf duidelijk invloed uitoefenen.

Van der Wal is duidelijk onder de indruk. ,,Dit gun je toch iedere boer, verzucht ze.” Maar niet iedere boer heeft de kennis, de wil en de connecties om dit te doen, weet melkveehouder Prinsen. Bovendien: hij heeft nog altijd niet de belofte van de minister dat hij op deze manier geen last gaat krijgen van de stikstofcrisis.

Nee, zegt ze, ze wil niet de minister zijn die er alleen is om boeren op te kopen. Dat verwijt wordt haar regelmatig gemaakt. Den Haag gelooft niet in innovatie, zo klinken de verwijten. ‘Ze willen alleen maar boeren laten verdwijnen’. Maar dat bestrijdt ze. ,,Ik wil er ook zijn voor de blijvers. Maar we weten nu nog niet wie de blijvers zijn.”

Volledig scherm Werkbezoek van stikstofminister Van der Wal aan de stal van Arjan Prinsen. © Arjan Gotink

Wantrouwen onder boeren

Prinsen kijkt optimistisch naar de toekomst. Zijn zoon ziet het wel zitten om het bedrijf over te nemen en in de buurt is geen beschermd Natura 2000-gebied waar hij te veel stikstof op zou uitstoten. Bovendien: zijn eigen metingen - wetenschappers van de Wageningen Universiteit werken eraan mee - laten zien dat er flink minder stikstof uit zijn aangepaste stallen komt dan de overheid berekend.

Op die rekenmodellen van de overheid is al veel kritiek. Met elke fout die ontdekt wordt in de modellen, groeit het protest van de boer. ,,Er is veel wantrouwen”, zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.

Systeem is niet perfect

De roep om stikstof goed te gaan meten wordt daarom steeds groter. Met de meetapparatuur in de stal van Prinsen wordt daarmee een eerste stap gezet. Maar ook al werken de Wageningen Universiteit en innovatieve bedrijven als Lely er aan mee, heel veel schiet hij er niet mee op. De metingen zijn immers niet formeel goedgekeurd. Op papier komt er van dit erf dus meer stikstof dan dat er in werkelijkheid wordt uitgestoten. Prinsen: ,,Iedere boer wordt op dezelfde rekensom afgerekend, terwijl dat niet terecht is.”

Volledig scherm Arjan Prinsen meet met diverse apparatuur in de stal de stikstof. Diverse systemen zijn aangebracht om de mest te verwerken dan wel te scheiden © Arjan Gotink

Van der Wal beseft dat het systeem niet perfect is. ,,We moeten inderdaad meer gaan meten om de berekeningen te contoleren. Maar ik zeg niet dat berekenen fout is. Het moet naast elkaar bestaan.”

De grote vraag is: wat is dan de waarde van al die metingen in deze stal? Voor Hayo Canters van de stichting Biomassa is het duidelijk. Hij hielp Prinsen met dit project. ,,We willen snel minder stikstof in Nederland. Hier zie je dat dezelfde sensoren inmiddels nog maar de helft aan stikstof meten. Dan kun je toch zonder twijfel zeggen dat in deze stal de juiste keuzes worden gemaakt?”

Gelderland gelooft in innovatie, trekt de portemonnee De provincie Gelderland gaat investeren in technieken die ervoor zorgen dat er minder stikstof van de boerderij komt. Het provinciebestuur maakte gisteren bekend 26,5 miljoen aan subsidie weg te geven voor boeren die met bijvoorbeeld nieuwe stalsystemen voor minder stikstofuitstoot zorgen. Het geld komt bovenop een regeling voor kalverboeren om te stoppen. Met dit plan richt de provincie zich duidelijk op boeren die willen doorgaan. Er zitten wel een paar voorwaarden aan de regeling. Het moet gaan om technieken die echt door de overheid zijn goedgekeurd. Daarnaast geldt de regeling alleen voor de boeren op de Veluwe, in de Achterhoek en langs de Rijn. Daar liggen beschermde Natura 2000-gebieden. Juist in die gebieden moet de neerslag van stikstof uit landbouw, industrie en verkeer snel dalen. Zolang de uitstoot in deze Europees beschermde gebieden te hoog blijft kunnen veel bouwprojecten in Nederland niet doorgaan, omdat daarbij ook weer stikstof vrijkomt.