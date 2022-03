Achterhoeker Freek ziet bijzondere vuurbol door deurbelcamera: ‘Dit kun je hooguit 1 of 2 keer in je leven meemaken’

Spontaan benefiet­con­cert goed voor ruim 2800 euro voor hulp Oekraïne

HAARLO - Hoop, liefde en vrede, vertolkt in muziek. In De Kluntjespot vond zaterdag een spontaan benefietconcert plaats met musici uit onder meer Oekraïne. Het was goed voor 2800 euro - vrije giften van de toehoorders - voor hulp aan het door oorlog getroffen land via giro 555.

14 maart