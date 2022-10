Achterhoeker komt met gigantische regenboogtent: ‘Eerste lesbische bruiloft is al geboekt’

Tweeling­broers verzorgen ‘unieke uitjes’ vanaf de Hambroek­plas in Borculo

BORCULO - Toeren met een e-chopper of solex, kanoën of ontsnappen uit een virtuele escaperoom. De tweeling Frank en Roel Jonk (31) uit Borculo verzorgt ’unieke uitjes’ vanaf de Hambroekplas in Borculo. „We hebben tijdelijk onze intrek in hotel Berkel Palace genomen.”

13 oktober