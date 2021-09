Achterhoeker Luuk de Jong speelt eindelijk bij zijn droomclub: ‘Als kind liep hij al in een een Barça-shirt’

Voorlopig geen noodopvang in Twente en Achterhoek voor Afghaanse vluchtelin­gen: ‘We leven met de dag’

26 augustus Voorlopig wordt er in Twente en de Achterhoek niet gezocht naar noodopvang voor Afghaanse vluchtelingen. In Amsterdam is net een vijfde locatie geopend. „Zolang we het daarmee redden, hebben we er niet meer nodig”, zegt Leon Veldt, van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA).