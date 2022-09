Achterhoekers doen unieke oorlogsvondst in Rees: ‘De Britten volgen het met veel interesse’

60-jarig paar Antoon en Alie hielp veel Borculoërs aan hun rijbewijs

BORCULO - Heel wat Borculoërs zullen de weg naar hun rijbewijs letterlijk hebben afgelegd met Antoon Rouwhorst of zijn vrouw Alie naast zich. Het Borculose echtpaar had jarenlang een rijschool in het Berkelstadje en is vandaag 60 jaar getrouwd.

1 september