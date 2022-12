Achterhoekse gemeenten zoeken personeel, alleen Berkelland heeft al tientallen vacatures: wat merken inwoners daarvan?

In Oekraïne gesneuvel­de Achterhoe­ker Benjamin (27) begraven in Italië: ‘Nu kunnen we verder’

De in Oekraïne gesneuvelde Benjamin Galli uit Winterswijk is woensdagmiddag bijgezet in het familiegraf in Italië. Tot opluchting van zijn familie. ,,Eindelijk kunnen we deze fase afsluiten en verder, dat is fijn”, zegt zijn moeder Mirjam vanuit Italië.

1 december