Achterhoekse is directeur van fertiliteitskliniek in Madrid: ‘Ik weet hoe het is om moeilijk kinderen te kunnen krijgen’

Rietmolen en Madrid. Een klein dorpje in de Achterhoek en een wereldstad in Spanje. Het contrast kan bijna niet groter, maar voor Inge Kormelink (47) is het gewoon één wereld. Ze groeide op in Rietmolen en woont nu al jaren in de buurt van Madrid. Maar de afstand, hemelsbreed 1800 kilometer, zegt haar niet zoveel. En wat de mensen betreft: die verschillen helemaal niet zoveel van elkaar, vindt ze. „In Rietmolen zijn mensen begaan met elkaar, hier in Spanje is dat ook zo.”