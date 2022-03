Achterhoekse mannenkoren zingen het Oekraïens volkslied: ‘We zijn echt geraakt door dit prachtige initiatief’

,,Door het Oekraïense volkslied te zingen, willen we een statement maken en morele ondersteuning bieden aan het Oekraïense volk", zegt voorzitter Niels Berendsen van het Ettens Mannenkoor. Hij is de organisator van het korte evenement in Doetinchem, want het volkslied, dat twee keer gezongen wordt, duurt niet langer dan twee minuten. ,,Bovendien willen we de Nederlandse bevolking erop wijzen dat het niet vanzelfsprekend is in vrijheid te leven en dat we zuinig moeten zijn op die vrijheid.”