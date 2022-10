Achterhoekse politie houdt Nederlanders in toom op kermis in Bocholt: ‘Als je hier iets flikt, ben je niet zomaar thuis’

BOCHOLT - De kermis in Bocholt is mega en staat te boek als een van de grootste gratis volksfeesten in de grensregio. Er komen ruim een half miljoen bezoekers op af, onder wie veel Nederlanders. Speciaal voor die ‘oranje invasie’ loopt ook de Nederlandse politie mee.