Achterhoekse scholieren voelen zich slechter door coronacrisis, vooral meer meisjes met problemen

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek onder bijna 10.000 middelbare scholieren is dat tussen 2019 en 2021 het aandeel scholieren met een (matig) verhoogd risico op psychosociale problemen is toegenomen. Dat was voor de coronacrisis nog 26 procent, in 2021 steeg dit naar 32 procent.



Nog altijd voelt 78 procent van de middelbare scholieren in Noord- en Oost-Gelderland zich meestal gelukkig, maar in 2019 lag dit percentage nog op 89 procent.