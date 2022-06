Achterhoekse ziekenhuizen zetten zich schrap voor ‘zomergolf’: coronateam weer bijeen

DOETINCHEM - De Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland en SKB zijn alert nu het aantal opnames van coronapatiënten licht oploopt en de ‘zomergolf’ lijkt begonnen. In het Slingeland is het speciale coronateam, dat een sluimerend bestaan leidde, deze week weer bijeen gekomen.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem ziet sinds vorige week een lichte toename van coronapatiënten. In het SKB in Winterswijk wordt sinds deze week hetzelfde gesignaleerd. In Doetinchem zouden dinsdag vier coronapatiënten liggen. In het SKB ‘minder dan vijf'. De afgelopen maanden lag het totaal bijna op nul.

Cohort-afdeling

In het Slingeland liggen de patiënten op een aparte cohort-afdeling. In het SKB liggen de patiënten in isoleerkamers. ,,Nu hebben we nog voldoende kamers”, zegt Hanneke Groot Nibbelink, woordvoerder van het SKB. ,,Als het nodig is, gaan we het anders organiseren.”

Dat de lichte toename reden is voor zorg, blijkt uit het feit dat in het Slingeland dinsdagmorgen het Corona Beleidsteam (CBT) weer bij elkaar is geweest. ,,Dat team kwam al een tijdje niet meer samen”, zegt Slingeland-woordvoerder Saskia Steenbergen. ,,Maar vanwege de oplopende cijfers heeft het CBT weer overlegd, onder meer over of er aanpassingen nodig zijn. Nog niet, is de conclusie. Maar we moeten voorbereid zijn om snel te kunnen schakelen.”

Nieuwe golf

Dat er een nieuwe golf zit aan te komen meldde het RIVM vorige week. Het zou het gaan om subvarianten van de omikron die iets besmettelijker, maar niet ziekmakender zouden zijn.

,,Wat dat betekent voor de bewoners van onze verzorgingshuizen is afwachten”, zegt Arend Pleysier van zorgorganisatie Sensire, waar onder meer Den Ooiman onder valt.

Ook Sensire ziet een toename van het aantal mensen met het virus: ,,Onder medewerkers en er zijn ook plukjes besmettingen onder bewoners. Een tijd waren er geen of nauwelijks besmettingen. En we zitten nog lang niet op de aantallen van voorheen waarbij we in actie moeten komen, maar we zijn wél heel alert. Want we verwachten dat er wel iets op ons afkomt, de komende maanden.”

GGD ziet toename in teststraten

De GGD ziet ook een toename van het aantal besmettingen. Daarvan zijn geen exacte cijfers, omdat testen bij de GGD-locaties na een positieve zelftest niet meer verplicht is. ,,Een overzicht hebben we dus niet”, zegt GGD-woordvoerder Jessica van den Bergh. ,,Wel zien we een toename van het aantal positieve testen in onze teststraten.”

In Doetinchem zit de testraat (Havenstraat 138) vlakbij de vaccinatielocatie (in het voormalige Wormskamp) op de Woonboulevard Oost. Verder is er een vaccinatielocatie in Lichtenvoorde (Varsseveldseweg 8-12) en een testlocatie in Groenlo (Beltrumseweg 3B).