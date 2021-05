Actie Graafschapfans haalt internationale media: ‘The real football farmers, absolutely brilliant’

‘Insólita caravana de tractores en Países Bajos!, kopt de Spaanse nieuwssite Olé Fuara de Juego, met verschillende foto's van de tractoren.

Ook het Amerikaanse ESPN besteedt aandacht aan de bijzondere dag. ‘De Graafschap, a second division Dutch team, can get promoted to Eredivisie today, so their fans decided to escort the team bus in tractors. The real football farmers 🚜👨‍🌾’, schrijft ESPN op Twitter, vergezeld door een filmpje van de tractoren op de snelweg.

‘Watch as De Graafschap given motorway guard of honour by fleet of TRACTORS ahead of ‘Super Farmers’' possible promotion, schrijft de Engelse krant The Sun op de website.

De actie van de fans kan rekenen op lovende reacties in het buitenland. ‘Absolutely brilliant. Real football fans showing their love & pride with their club. Well done’ en ‘Better than Barcelona’, schrijven Twitteraars.

Anderen vragen zich af wat er hierna zal gebeuren: ‘They’re not yet promoted and they’re doing this. What will they then do if they get promoted?’ Iemand heeft een idee: ‘They will plant broccolli and potatoes in the pitch...’

