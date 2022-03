Actie omwonenden Hupselse Es tegen aanleg zonnepark: ‘We hebben ons te lang koest gehouden’

Damvereni­ging DIOS Achterhoek: ‘Denkspor­ten hebben het moeilijk. Jongeren gamen liever’

BELTRUM/ EIBERGEN - In de woonkamer hangt als decoratie een dambord aan de muur. We hebben duidelijk met een liefhebber te maken. Paulien Ribbers (73) speelt al sinds 1973 bij damvereniging DIOS Achterhoek. In 2012 nam ze het secretarisschap over van haar overleden echtgenoot Leo.

8 maart