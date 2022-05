Actie op Marianum in Groenlo voor KiKa en Vluchtelingenwerk in kader 100-jarig bestaan

Vrijdag 3 juni is op de school aan de Deken Hooijmansingel 1 in Groenlo van 11.00 tot 13.00 uur een goededoelenmarkt. Daarop worden allerlei spullen verkocht om geld in te zamelen voor KiKa en Vluchtelingenwerk. Zo worden smakelijke baksels verkocht van eigen makelijk, maar worden ook spullen te koop aangeboden en kunnen bezoekers aan spelen meedoen of genieten van optredens.

Ook buiten de markt om worden donderdag 2 en vrijdag 3 juni activiteiten op school gehouden om geldin te zamelen. Dat gebeurt zowel in Groenlo als Lichtenvoorde. Zo gaan leerlingen uit de bovenbouw in Lichtenvoorde bijvoorbeeld langs bij buurtbewoners om een ‘heitje voor een karweitje’ te doen en is er in Groenlo vanaf 19.30 uur een Goededoelenconcert. Kaarten hiervoor zijn verkrijgbaar aan de deur of in de pauzes op school in Groenlo.