Woensdag gaan alle stembureaus in Berkelland open, maar de inwoners konden maandag en dinsdag ook al vervroegd stemmen in alle vier grote kernen. Het gaat om de stembureaus in het gemeentehuis van Berkelland in Borculo, het Kulturhus in Ruurlo, Zalencentrum De Huve in Eibergen en Natuurpark Kronenkamp in Neede. Deze 4 stembureaus zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.