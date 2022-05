Al volop interesse in bouwkavels bij collectief woonproject Eibergen

EIBERGEN - Nog twee kavels zijn er beschikbaar in het nieuwbouwplan op de hoek Vogelenzangstraat/Warfslatweg in Eibergen. Bouwgrond voor koopwoningen in het ‘Collectief Wooninitiatief’.

Het gaat om een kavel voor een vrijstaande woning, vanaf de Vogelenzangstraat achterop het terrein langs de sloot, en een kavel voor twee-onder-een-kapwoning. Het hele project behelst 11 woningen: 4 vrijstaand en 7 twee(drie)-onder-een-kap. In totaal komen er 21 huizen op het terrein. De overige worden gebouwd in opdracht van de huidige grondeigenaar, waaronder twee keer 4 rijtjeswoningen direct langs de Vogelenzangstraat. De helft hiervan is koopwoning, de andere helft wordt verhuurd. Het zijn zogenaamde House2Start huizen, met name bedoeld voor jonge starters, waarbij de voorkeur uitgaat naar bewoning door mensen die een sociaal-economische binding met Berkelland hebben.

Wachtlijst weg

In eerste instantie was er een wachtlijst voor het Collectief Wooninitiatief-gedeelte, maar die is inmiddels opgelost. Een aantal gegadigden trok zich terug vanwege omstandigheden van persoonlijke aard, andere kochten inmiddels elders een huis. Niet iedereen kan zich veroorloven nog langer te wachten, want het ziet er niet naar uit dat er al op korte termijn kan worden gebouwd. Het zal nog zeker ruim een half jaar duren voordat de bestemmingsplanwijziging een feit is en mochten daar bezwaren tegen komen, dan duurt het nog langer voor de eerste schop de grond in kan.

Veel groen

Voor alle CW-woningen geldt hetzelfde ambitieplan met betrekking tot energie en klimaat. Ger Dijkstra, een van de toekomstige bewoners: „Het wordt groen, duurzaam en kindvriendelijk. We willen ook dat de aannemer gaat werken met zo veel mogelijk hergebruikte en herbruikbare materialen.” Op de tekening zijn meerdere groenstroken tussen de bebouwing te zien, evenals een wadi met speelgelegenheid in het midden en aan de rand van het terrein een vogelbosje. Grondprijs voor de vrijstaande is 340 euro per vierkante meter, voor de andere 315, beide vrij op naam.

Het is voor het eerst dat in Eibergen een dergelijk project wordt gerealiseerd. De toekomstige bewoners hebben inmiddels meerdere keren de buurtbewoners op de hoogte gebracht van hun plannen en houden binnenkort bovendien een inloopavond, waarop alle betrokken partijen aanwezig zullen zijn om het hele plan nader toe te lichten. De buurtbewoners kunnen vragen stellen. Meer info via Cw_Eibergen@outlook.com

Volledig scherm Zo komt het woningbouwplan Vogelenzangstraat/Warfslatweg in Eibergen eruit te zien. © Bureau Ontwerp&Omgeving/Heriva Vastgoed