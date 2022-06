Allereerste burgemeester van Bronckhorst overleden: ‘In belangrijke mate bijgedragen aan geslaagde fusie’

ZELHEM - Henk van der Wende, de állereerste burgemeester van fusiegemeente Bronckhorst in 2005, is recent overleden. De oud-burgemeester van Zelhem is 82 jaar oud geworden.

Van der Wende woonde in Zelhem en was van 2002 tot 2005 de laatste burgemeester van Zelhem, toen dit nog een aparte gemeente was. In 2005 fuseerde Zelhem met de gemeenten Hengelo, Steenderen, Hummelo en Keppel en Vorden tot Bronckhorst.



Op het gemeentehuis daar heerst veel verdriet over het overlijden van Van der Wende, die wordt gezien als de aartsvader van de fusiegemeente: ‘Hij heeft veel betekend in de totstandkoming van Bronckhorst. En in belangrijke mate bijgedragen aan de geslaagde fusie tussen de vijf gemeenten’, schrijft de gemeente in een uitgebreid in memoriam.

Interim tot aantreden Aalderink

Van der Wende was in 2005 de allereerste burgemeester van Bronckhorst: hij was interim-burgemeester, nog voordat Henk Aalderink in november 2005 de ambtsketting ging dragen. Aalderink was bijna tien jaar burgemeester: hij overleed in 2015 aan de gevolgen van kanker.

Henk van der Wende werd na zijn afscheid als interim in Bronckhorst benoemd tot ereburger. Tot op hoge leeftijd was hij actief in Zelhem en omgeving, onder meer als oprichter van de Lions Club Bronckhorst, directeur van de VVV en voorzitter van de Achterhoekse Paardendagen. Ook zette hij zich in voor het behoud van de Coops molen.

De uitvaart van Van der Wende heeft in besloten kring plaatsgevonden.