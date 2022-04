Als je in Neede wordt opgemeten, kon dat wel eens door één van de A'tjes van de Ariëns zijn!

Kom kijken hoe het verder gaat met Rekkense Antonius: van kerk naar ontmoe­tings­plek?

REKKEN - Geen kerkdienst maar een open dag. Voormalig kerkgebouw Antonius is zaterdag 9 april het toneel van een open dag over... zichzelf. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn bezoekers welkom zich in het uit 1889 stammende gebouw te informeren over hoe het proces gaat om de kerk om te vormen tot een ‘huiskamer’ annex ontmoetingsplek en plek voor cultuur.

