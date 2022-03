Als je Oekraïners persoonlijk kent, komt de oorlog heel dichtbij: wees dankbaar dat we hier mogen stemmen!

SKB en MST helpen Oekraïne met medische hulpmidde­len; transport vrijdag op weg naar Lviv

WINTERSWIJK - Vanaf het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) is woensdag een vrachtwagen met medische hulpgoederen vertrokken naar Zwijndrecht, om daar te worden overgeladen voor een transport dat vrijdag naar Lviv in Oekraïne vertrekt. De hulpmiddelen en medicijnen zijn bestemd voor ziekenhuizen in het door oorlog getroffen land. Het transport is onderdeel van een actie van de Vereniging Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ).

10 maart