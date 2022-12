Als kind op jacht naar kerstbomen: onbegrijpelijk dat Berkelland traditie nek om wilde draaien!

Oud-Needenaar Dik beschrijft de glorietijd van Prins Bernhard: ‘Niemand heeft zo van de oorlog genoten als hij’

Het had een hoofdstuk moeten worden in een biografie, het werd een compleet boek. In ‘Bernhards Oorlog’ staat oud-Needenaar Dik van der Meulen stil bij wat vermoedelijk de mooiste jaren waren in het leven van prins Bernhard: de Tweede Wereldoorlog. „Wat je ook van die man vindt, saai was hij nooit.”

17 december