Als ze haar missen is Bianca uit Neede vissen: gouden plak op WK-karpervissen

Die 13 karpers wogen samen 143 kilo en dat was genoeg voor goud. Het is de tweede keer dat Bianca Venema (47) individueel goud pakte op een WK. In 2013, toen ze nog in Borne woonde, deed ze dat ook al in het Italiaanse Bolsena. Daarmee is Venema de enige vrouwelijke Visser met twee gouden medailles in haar prijzenkast.