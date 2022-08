Ambtenaar die gemeente Doetinchem tilde voor 1,9 miljoen vandaag voor strafrechter

Ondertussen Tijd voor de blues in Eibergse openlucht­the­a­ter

EIBERGEN - Een dag vol bluesmuziek was er nog niet in Berkelland, dus dacht Eibergenaar Hans Weeink: laat ik eens proberen dat van de grond te krijgen. En dat lukte. Zondag 4 september staat het Openluchttheater in Eibergen in het teken van de blues.

