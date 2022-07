André Manuel maakt met zijn harde grappen weer kans op de belangrijke Poelifinario

Manuel is genomineerd met zijn show Sneu. Hij heeft flinke concurrentie. De andere genomineerden zijn Peter Pannekoek (oudejaarsconference 2021, Nieuw bloed), Wim Helsen (Niet mijn apen, niet mijn circus), Pieter Derks (Uit het niets), Sanne Wallis de Vries (Kom) en Tim Fransen (De mens en ik). De jury prijst dat de geboren Diepenheimer nogal uitgesproken tegen de ‘brave tijdgeest in durft te gaan’.

Niet voor tere zieltjes

Het juryrapport rept over een cabaretier met een diep engagement. „Je kunt over vrijwel elke voorstelling van André Manuel zeggen dat hij niet geschikt is voor tere zieltjes. Ook in Sneu komen weer grappen en beledigingen langs die je bij geen enkele andere cabaretier hoort. Wie bereid is om voorbij zijn verontwaardiging te kijken, ziet echter een mens die het beste voorheeft met de wereld. Achter de harde taal schuilt diep engagement en dit keer ook enorm persoonlijk verdriet. Dat hij met zijn spannende vorm en spel tegen de brave tijdsgeest in durft te gaan, maakt Manuel alleen maar grootser.”