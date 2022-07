Arjan switchte van kastelen naar juwelen: ‘Er is meer balans in ons leven’

WINTERSWIJK - In zijn baan als projectleider in de restauratie had hij het reuze naar zijn zin. Arjan Harbers (46) uit Winterswijk knapte onder andere kastelen op en genoot van het werk bij een fijn bedrijf. Daar lag het dan ook niet aan, toen hij besloot de overstap te maken naar de juweliersbranche.

Harbers: ,,Mijn vrouw werkte als goudsmid bij Milikan Juwelier in Winterswijk toen de eigenaar de zaak ter overname aanbood. Samen besloten we in 2016 tot overname, verkochten ons huis en gingen boven de winkel wonen.



Hij werkte, naast zijn baan, in de avonduren en de weekenden mee in de zaak. ,,We zetten een website en een webshop op en de zaken liepen goed. Ik leerde veel over het vak.’’

Avondwandelingen met de hond

,,We hadden weinig tijd voor onszelf en het gezin, wat we pas goed beseften toen we door corona noodgedwongen meer rust en ruimte kregen. Wat waren die avondwandelingen met de hond lekker, zeg!’’



Dankzij de webshop bleef de winkel open. ,,Je zag dat mensen in plaats van een luxe vakanties nu meer luxe artikelen als sieraden en horloges kochten. Ook uit het buitenland kwamen bestellingen binnen. Omdat het zo goed ging, besloot ik mijn baan in de restauratie op te geven. We werken nu beide fulltime in de winkel.”

‘We krijgen veel waardering’

Harbers houdt zich met name bezig met de horloges, de webshop en alle logistiek. Zijn vrouw verkoopt sieraden en behandelt de bijzondere opdrachten die ze krijgen. Er zijn bij Milikan inmiddels vier personeelsleden in dienst.



Harbers: ,,Dit werk geeft me veel voldoening, het is leuk om mooie dingen te verkopen, vaak voor belangrijke momenten in het leven van mensen. Je levert een bijdrage aan een bepaalde emotie en kunt klanten echt blij maken. Soms moet je problemen oplossen en dat is vaak een leuke uitdaging. We krijgen veel waardering voor ons werk.



Mijn dagen zien er nu heel anders uit. Ik heb meer tijd voor onze kinderen, er is meer balans in ons leven en ik mis mijn oude vak tot op heden niet. Corona heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en geholpen deze stap te zetten. Dit is compleet ander werk, maar als het moet, kan ik mijn oude vak in de bouw zó weer oppakken.”