Auto rijdt door botsing dwars door tuinhek en komt midden in tuin tot stilstand

Gemist? Russische Airbus op Twente Airport ‘aan de ketting’ & blijft het record van FC Twente voor altijd staan?

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben het in een overzicht voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van donderdag 7 april.

7 april