Automobiliste gewond bij botsing tussen twee auto’s bij Ruurlo

Jan strijdt voor terugkeer verkeers­drem­pels in zijn woonerf in Neede: ‘Maar weg is blijkbaar weg’

NEEDE - De straat oogt netjes. Maar schijn bedriegt, zo waarschuwt Needenaar Jan ten Have. „Nu gaat het wel, maar ’s morgens en ’s avonds pas maar op. Dan racen ze soms met 70 of harder voorbij!” Alleen is het niet te bewijzen, want daarvoor slalommen de snelheidsduivels te veel.

3 juli