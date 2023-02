Avondvierdaagse gered door aanmelding 114 nieuwe vrijwilligers: ‘Echt geweldig, we werden haast tureluurs van alle telefoontjes’

De avondvierdaagse van Ulft is gered. Afgelasting dreigde voor het tweede jaar op rij door een schreeuwend vrijwilligersgebrek, maar dat is inmiddels weggewerkt. ‘We hebben 114 aanmeldingen binnen’, laat het bestuur weten.

Daarmee gaat de Ulftse Avondvierdaagse dit jaar definitief door.

Het wandelevenement in Ulft is met meer dan drieduizend lopers een van de grotere in de omgeving. Het was dan ook een hard gelag toen vorig jaar besloten moest worden het wandelevenement te schrappen vanwege een gebrek aan verkeersregelaars. Zeker omdat er zich toen al meer dan 1500 mensen hadden ingeschreven.

Enorme toestroom

Overdonderend en hartverwarmend, omschrijft het bestuur de enorme toestroom van vrijwilligers na een noodkreet een aantal weken terug. Het aanbod is zo groot, dat een aantal nieuwe vrijwilligers zelfs bedankt is.

Ook de politiek heeft zich bij de organisatie van de Ulftse Avondvierdaagse gemeld. ‘Heel fijn, want we hebben ze hard nodig om ook na 2023 de vierdaagse financieel rond te kunnen krijgen’, schrijft de organisatie. ‘We gaan de fracties uitnodigen om met ons mee te denken hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Daarvoor hebben ze trouwens zelf initiatief genomen.’

Leeft volop

De avondvierdaagse in Ulft is dit jaar van 7 tot en met 10 juni. In maart start de inschrijving voor het evenement. ‘Dat we nu 55 nieuwe vrijwilligers hebben voor de post als verkeersregelaar en 59 vrijwilligers voor andere ondersteuning, is ongekend in deze tijd van schaarste aan vrijwilligers. Het geeft wel aan dat de avondvierdaagse nog volop leeft’, stelt de organisatie.

Al heeft die enorme toeloop wel wat gevraagd van de secretaris. ‘Die is tureluurs geworden van alle telefoontjes.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.