Avondvierdaagse Neede trapt af met bijna 600 wandelaars

G-team Sp. Neede na 33 jaar verder zonder legendari­sche spits: van Robbin Hattink is er geen tweede

NEEDE Robbin Hattink voetbalt vanaf de oprichting in 1989 in de G-voetbalploeg van Sp. Neede. Het is mooi geweest, laat de 54-jarige spits weten. Hij hangt de voetbalschoenen aan de wilgen. ,,Het was een prachtige tijd. Ze zeggen dat je op je hoogtepunt moet stoppen.”

14 mei