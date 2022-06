Band Shirtless wint nieuwe popprijs in Winterswijk

MTB’ers in het spoor van de GOW-competitie: ‘Regionale renners een wedstrijd­be­le­ving aanbieden’

ENSCHEDE - Waar moet je als mountainbikeliefhebber naar toe als je eens mee wilt doen aan een echte wedstrijd? Vaak de grens over, waar het aanbod van races vele malen groter is dan in eigen land. De nieuwe FPS Bouw MTB Cup brengt daar in deze regio verandering in.

25 juni