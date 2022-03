Basisscholen Eibergen en Rekken zamelen goederen en flessen in voor hulp aan Oekraïners

Op alle scholen stroomde de hal, de gang en klassen vol met tassen en dozen. Dinsdagavond werden die goederen naar Bohero in Borculo gebracht.

Op IKC De Berkel in Rekken werd het initiatief genomen voor de hulpactie. De leerlingen van IKC Op d’n Esch in Eibergen haalden zoveel mogelijk statiegeldflessen op bij familie, buren en kennissen. Op de tweede dag van de actie hadden zij al een bedrag opgehaald van 275 euro. In overleg met supermarkt Jumbo kunnen ook daar nu nog flessen worden ingeleverd en wordt de waarde aan statiegeld overgemaakt naar giro 555.