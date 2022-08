Bejaarde gehandicapte duizenden euro's kwijt aan 'bankmedewerker’: buurman schiet te hulp

Om die reden gaf ze haar bankpas inclusief pincode mee aan een man die aan de deur kwam ‘namens de bank'. Vervolgens werden duizenden euro's van haar rekening gestolen. Voordat de 'bankmedewerker’ aan de deur kwam in de Acacialaan in Winterswijk was het slachtoffer telefonisch benaderd door iemand die zei namens de bank te bellen. De vrouw werd gewaarschuwd dat er mogelijk frauduleuze handelingen werden verricht met haar bankrekening. Om die reden wilde de bank als service haar bankpas komen ophalen. Korte tijd later meldde de man zich aan de deur bij de bejaarde vrouw waarna haar rekening werd geplunderd.

Schande

Wijkagent Willem Saris spreekt er schande van hoe iemand misbruik maakt van een vrouw die zo kwetsbaar is. De politie is meteen een onderzoek begonnen. Dat leverde volgens Saris ook een beetje goed nieuws op: ,,Een welwillende buurman die hoorde wat de vrouw was overkomen heeft meteen aangeboden de komende tijd haar boodschappen te betalen. Om haar een beetje uit de brand te helpen.”



Getuigen die dinsdag in de Acacialaan iets is opgevallen op het moment dat de zogenaamde bankmedewerker bij de vrouw aan de deur was, worden opgeroepen zich te melden.