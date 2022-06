Beltrum pakt traditie van Boerendag moeiteloos op: ‘We hebben alleen iets langer moeten wachten’

Waar jaarlijkse evenementen vaak twee keer achter elkaar niet doorgingen, konden ze aan de Boerendag Beltrum pas na drie jaar een zwengel geven. Met zaterdag de feestavond en zondag een Trekkertrek met sterk bezet deelnemersveld. Bart Geessink van de organisatie: „Je hoort nu vaak dat organisaties het gevoel hebben weer op nul te moeten beginnen en dat ook vrijwilligers zijn afgehaakt. Dat probleem kennen we hier helemaal niet. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de manier waarop we te werk gaan. De artiesten en muziek worden geboekt. We zetten de tent op met alles erop en eraan en de baan wordt geprepareerd voor de trekkertrek. Daar hebben we niet echt draaiboeken voor liggen. Het komt zoals het komt, zeggen we hier dan.”