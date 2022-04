Beltrum wordt volgende etappe in Achterhoekse Silo Art Tour

Boerenshop De Vuurdoorn in Beltrum wordt daarmee de achtste locatie voor de Silo Art Tour Achterhoek. Marcus Debie alias Gomad komt uit Sittard en is gespecialiseerd in muurschilderingen, toegepaste graffiti en street art. Hij heeft ruim 35 jaar ervaring en onder andere het grootste street art kunstwerk van Nederland op zijn naam staan in Oss. Zijn werk wordt gekenmerkt door een samensmelting van fotorealistische graffitikunst en grafische elementen.

Voor het Silo Art Tour kunstwerk in Beltrum heeft Gomad onder andere inspiratie gehaald uit de ontwikkeling die Beltrum heeft doorgemaakt als agrarisch gebied, de lokale gemeenschapszin en bekende Beltrumse activiteiten, zoals het bloemencorso en de Beltrumse survival. En is daarmee een creatieve ode aan wonen, werken en leven in dit dorp in de gemeente Berkelland.

Volledig scherm De silo in Beltrum zoals die volgende week artistiek onderhanden wordt genomen. © PR/Ellis Middelkamp

De ontwikkeling van Beltrum als agrarisch gebied en de groei van het dorp werd al ingezet voor de Tweede Wereldoorlog, maar kreeg een vlucht met de ruilverkaveling tussen 1952 en 1959. De ruilverkavelingsgebieden Beltrum I en II werden in 2015 door de Nederlandse overheid al aangeduid als één van de belangrijkste wederopbouwgebieden van Nederland, zo melden de gemeente Berkelland en Achterhoek Toerisme in een gezamenlijk persbericht naar aanleiding van het Beltrumse kunstproject.

Het proces is te volgen via het Instagram en Facebook kanaal van Silo Art Tour Achterhoek (@siloarttourachterhoek) en via www.siloarttourachterhoek.nl.Hier zullen regelmatig updates worden geplaatst over de voortgang. Boerenshop De Vuurdoorn ligt pal aan de Zieuwentseweg op ongeveer 450 meter van de bebouwde kom van Beltrum. De gevel is vanaf de weg en de parkeerplaats bij Boerenshop De Vuurdoorn goed te zien.

Nog tot het einde van de zomer van 2022 wordt gewerkt aan het realiseren van nieuwe kunstwerken in de Achterhoek. In totaal worden in tien Achterhoekse gemeenten schuren, silo’s en andere agrarische objecten getransformeerd tot kunstwerken. De kunstwerken zijn aan elkaar verbonden door fiets- en autoroutes.

Achterhoekse samenwerking

Het realiseren van de kunstwerken is mogelijk dankzij de betrokkenheid van meer dan 30 partijen, waaronder Cultuur en Erfgoedpact Achterhoek, LEADER Achterhoek, Stichting Pak An en 10 gemeenten. Met de Silo Art Tour willen we de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de Achterhoek vergroten en identiteit en trots van deze streek versterken, aldus de samenwerkingspartners.

Volledig scherm Miel Krutzmanns enorme kunstwerk op de silo van de Op- en Overslag Coöperatie Oost Nederland (OOCON) in Lochem. Collega-kunstenaar Gomad (Marcus Debie) neemt in Beltrum de silo van het voormalige mengvoederbedrijf in Beltrum onder handen. © Jeroen Jazet