Beltrumse wijnboer wil uitstel sloop en dwangsom: ‘Ik moet nu mijn druiven gaan oogsten’

MET VIDEO ‘Lawaai­karts’ ter discussie: ‘Waarom wordt hier nog niet volop elektrisch gereden?’

LOCHEM/EEFDE - Zeven dagen per week mogen ze over het asfalt in Eefde scheuren. Karts met 2-takt motoren. Als het aan Jolande van Borrendam van de Lochemse oppositiepartij LochemGroen! ligt, mag het wel wat minder.

25 augustus