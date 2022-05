Benefietavond in Openluchttheater voor Oekraïners in Berkelland

Oude kantoor­flat Groenlo in zes weken omgebouwd tot woningen voor Oekraïners

GROENLO - Voormalige zusterflat De Rank in Groenlo is klaar om Oekraïners in de huisvesten. Eigenaar Marga Klompé heeft het gebouw, dat hiervoor in gebruik was als kantoor, in zes weken veranderd in een flat waar tachtig mensen langere tijd kunnen wonen. ,,Hier is heel veel werk verzet.”

