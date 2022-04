Bennie Jolink: ‘Hypocriete slijmerds, de mensen die Johan Derksen laten vallen’

Derksen vertelde dinsdag in VI Vandaag dat hij een kaars begin jaren zeventig in een vrouw had gestoken. Een dag later - toen de wereld over hem heen was gevallen omdat het om verkrachting zou gaan - bond de voetbal-analist in en zei dat hij een grote kaars tussen de benen van de vrouw had geplaatst. Donderdagavond maakte Derksen, na alle ophef, bekend te stoppen bij VI Vandaag.