Benno uit Neede verbaasd na 'lucky shot': 'Die steenmarter maakt ineens een enorme zweefduik’

Hoe Winters­wijk rood kleurde dankzij Jan Rengelink

WINTERSWIJK - Eigenlijk verdient hij een straatnaam in Winterswijk: Jan Rengelink, de eerste socialistische leider van het dorp. ,,Zoveel heeft hij betekend voor de arbeidersklasse in Winterswijk, begin vorige eeuw”, zegt Chrit van Ewijk, die zich in de voorvechter heeft verdiept.

27 april