Berd (85) wil dat alle paden rondom Kasteel Vorden open gaan: ‘Minachting voor gerechtelijke uitspraak’

Politie doorzoekt woning in Borculo in onderzoek naar vermiste Wico van Leeuwen

BORCULO - In het onderzoek naar de vermiste Wico van Leeuwen (48) heeft de politie woensdagmiddag een woning aan de Heerlijkheidstraat in Borculo doorzocht. Eerder was er al sprake van een doorzoeking in een woning aan de Pagendijk in Borculo.

30 september