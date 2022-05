Berkelland houdt 1,6 miljoen over en stopt grootste deel overschot in pot voor Campus Wildbaan

BORCULO - Berkelland heeft 1,6 miljoen overgehouden over 2021, zo blijkt uit de jaarrekening zoals B en W die dinsdag naar de gemeenteraad hebben gestuurd. 1,4 miljoen wordt in de reserve onderwijshuisvesting gestopt, onder meer voor de plannen voor Campus Wildbaan.

Een boekjaar positief afsluiten klinkt altijd goed, maar het Berkellandse college is niet helemaal zonder zorgen. Vooral de oplopende zorgkosten zorgen voor een negatief effect op de meerjarenbegroting: dik 550.000 euro komt Berkelland daar - per jaar dus - tekort.

Dat B en W aan de gemeenteraad voorstellen het overschot over 2021 in de pot reserve onderwijshuisvesting te stoppen, is niet zo vreemd. In december werd al bekend dat Berkellands duurste project - het plan Campus Wildbaan, waar het Staring College nieuwe centrale huisvesting krijgt in Borculo - fors duurder uitvalt.

Medio 2020 heeft de gemeenteraad er 15 miljoen voor vrijgemaakt, maar het project lijkt minstens 18 miljoen te zullen kosten.

Zorg valt duurder uit

Over het boekjaar 2021: op het gebied van jeugdzorg is Berkelland op het gebied van dyslexie en GGZ dik 500.000 euro meer kwijt dan begroot, zo blijkt bij de verantwoording van de zorg in natura die is betaald. Bij zorg van gecertificeerde instellingen was Berkelland 265.000 euro duurder uit, jeugd- en opvoedhulp zorgde voor een strop van ruim 1 miljoen euro, begeleiding ruim een halve ton. Invulling geven aan de taakstelling ‘sturen in het sociaal domein’ is niet gelukt: daar kwam Berkelland bijna 7 ton tekort. Alleen op het budget landelijke zorg hield Berkelland wat over, maar dat is met een plusje van 76.000 euro bescheiden.

TONK-regeling in coronatijd

De kosten voor de uitvoering van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) bedroegen voor Berkelland het afgelopen jaar 227.000 euro. Via de algemene uitkering van het Rijk kreeg de gemeente hiervoor compensatie. Over het budget voor de sociale dienst SDOA hield Berkelland 63 mille over; al met al is de gemeente zodoende ‘maar’ 164.000 euro te duur uit op de post participatie en werkgeversbenadering.

Leerlingenvervoer leverde een tegenvaller op van 150.000 euro. Hier zorgde corona voor extra kosten. Er moesten meer leerlingen worden vervoerd, maar ook gestegen prijzen hakten erin.

Van het Rijk kreeg Berkelland onder meer 671.000 euro coronasteun. Daarvan was ongeveer de helft voor de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Berkelland kreeg 113.000 euro extra in verband met extra zorgkosten en 216.000 euro voor lokale culturele voorzieningen inclusief dorpshuizen.

Minder ambtenaren op cursus dan gepland

Berkelland is bijna 170.000 euro voordeliger uitgeweest qua loonkosten in 2021. Dat komt doordat een aantal vacatures niet of niet tijdig is ingevuld. Wat het 'sociaal domein’ betreft eindigde de gemeente over 2021 met 317.000 euro positief; ruim een halve ton daarvan werd overgehouden door geplande kosten niet te maken op het gebied van de inclusie-agenda. Bijna 280.000 euro werd overgehouden door geen pensioengeld toe te voegen voor (oud-)wethouders. Nog eens 276.000 euro werd overgehouden uit het budget voor opleidingen: door de hoge werkdruk konden maar weinig medewerkers op cursus.