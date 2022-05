Berkelland kan pas in 2024 van Russisch gas af: ‘Eerder spekt de oorlogskas van Moskou alleen maar meer!’

Gesloten ‘Polenhotel’ Burgers Inn in Haarlo in beeld voor opvang Oekraïners

HAARLO/BORCULO - Het op last van de gemeente Berkelland gesloten ex-hotel Burgers Inn in Haarlo is in beeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een woordvoerder van de gemeente Berkelland bevestigt dat.

25 april