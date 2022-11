Berkelland koopt voor 1,3 miljoen grond voor uitbreiding nieuwbouwwijk Leusinkbrink in Ruurlo

Schaatsen uit het vet! Wonderijs­baan in Winters­wijk is er klaar voor: ‘Hopen dat het helder blijft’

WINTERSWIJK - De schaatsen kunnen uit het vet in Winterswijk. De lokale ijsbaan is er in ieder geval klaar voor, als het komend weekend flink gaat vriezen in de nacht van zaterdag op zondag.

19 november